Чернышенко: "Биржа импортозамещения" наладит взаимодействие между производителями и заказчиками

Вадим Карасев

Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в России создан цифровой сервис "Биржа импортозамещения", который обеспечит прямое взаимодействие между отечественными производителями и заказчиками.

Цифровой сервис позволит восстанавливать разорванные из-за санкций цепочки поставок с помощью отечественных производителей.

«В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок. Поэтому правительством было дано поручение Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис "Биржа импортозамещения", — отмечается в сообщении.

Платформа позволит предприятиям избежать бюрократизма. В планах — расширять базу и за счёт иностранных поставщиков, готовых сотрудничать с Россией.