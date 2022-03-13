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Чернышенко: "Биржа импортозамещения" наладит взаимодействие между производителями и заказчиками

Чернышенко: "Биржа импортозамещения" наладит взаимодействие между производителями и заказчиками

Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в России создан цифровой сервис "Биржа импортозамещения", который обеспечит прямое взаимодействие между отечественными производителями и заказчиками.

Цифровой сервис позволит восстанавливать разорванные из-за санкций цепочки поставок с помощью отечественных производителей.


«В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок. Поэтому правительством было дано поручение Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис "Биржа импортозамещения", — отмечается в сообщении.

Платформа позволит предприятиям избежать бюрократизма. В планах — расширять базу и за счёт иностранных поставщиков, готовых сотрудничать с Россией.

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По материалам: uposters.ru

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