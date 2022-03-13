Динамичный хардкорный экшен Wanted Dead получил новый геймплейный трейлер





На Tokyo Game Show в прошлом году анонсировали новый проект для приставок Xbox, Playstation и PC — игру Wanted Dead, разработкой которой занимается студия Soleil, а издателем выступит команда 110 Industries. Это динамичный хардкорный экшен в Гонконге недалекого будущего, который пока не имеет точной даты релиза.

В рамках проходящего фестиваля SXSW 2022 разработчики игры Wanted Dead представили новый трейлер с геймплеем своего проекта. В нем можно посмотреть на визуальный стиль игры, перестрелки, сражения в ближнем бою и много другое.

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Игру Wanted Dead планируют выпустить в 2022 году, она запланирована к выходу только на новом поколении консолей — Xbox Series X | S и Playstation 5, плюс на PC.