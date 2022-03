Elden Ring продолжает лидировать в ТОП-10 Steam и на этой неделе





Каждую неделю Steam подводит итоги недели, публикуя список проектов, которые принесли максимальную выручку за 7 дней.

На этой неделе, с 7 по 13 марта, уже третью неделю подряд, на первом месте находится Elden Ring. Еще Elden Ring заняла и третью позицию. Стоит отметить, что на втором месте по выручке физическое устройство — Steam Deck.

Смогла оказаться в ТОП-10 и громкая новинка этой недели — игра WWE 2K22, расположившись на десятой строчке. Еще одна новинка выступила лучше — игра Core Keeper заняла четвертую позицию.

Итоговый ТОП-10 Steam прошедшей недели выглядит следующим образом:

Elden Ring;Steam Deck;Elden Ring;Core Keeper;Risk of Rain 2: Survivors of the Void;Полный комплект Valve Index;Red Dead Redemption 2;Dread Hunger;Dying Light 2;WWE 2K22.