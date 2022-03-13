Фил Спенсер хочет иметь «стабильный поток отличных игр» на Xbox





На данный момент сложно сказать, какое количество игр разрабатывается командами Xbox Game Studios и Bethesda. Уже анонсировано более десятка крупных AAA-проекта, при этом в сети постоянно публикуют инсайдеры информацию о пока не представленных играх, которые тоже в разработке командами Xbox. Плюс к этому ко всему, у Microsoft много партнеров, которые делают для них эксклюзивы.

Однако Microsoft пока не вывела на поток стабильный выпуск крупных проектов. В конце 2021 года вышло за один квартал сразу две крупные игры Xbox — Forza Horizon 5 и Halo Infinite, тогда как почти весь год эксклюзивы студии Microsoft не выпускали. В рамках последнего подкаста XboxEra руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер заявил, что у Microsoft планы выпускать стабильно и предсказуемо отличные игры для Xbox:

У нас действительно много отличных игр в разработке… Мы хотим достичь того момента, когда появится стабильный поток отличных игр, выход которых наши клиенты могут предсказать. Мы проходим через этот этап прямо сейчас. Как вы знаете, у нас нет большой игры в этом квартале — так что Мэтт Бути и его команды, плюс команды ZeniMax стремятся добраться до того момента, когда у нас действительно будут регулярные релизы отличных игр для платформы, которые будут регулярно радовать игроков.

Регулярный выпуск крупных игр Xbox должен помочь Microsoft расширить и сохранить число подписчиков сервиса Game Pass, где эти проекты будут появляться в день релиза.