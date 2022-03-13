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Фил Спенсер хочет иметь «стабильный поток отличных игр» на Xbox

Фил Спенсер хочет иметь «стабильный поток отличных игр» на Xbox


На данный момент сложно сказать, какое количество игр разрабатывается командами Xbox Game Studios и Bethesda. Уже анонсировано более десятка крупных AAA-проекта, при этом в сети постоянно публикуют инсайдеры информацию о пока не представленных играх, которые тоже в разработке командами Xbox. Плюс к этому ко всему, у Microsoft много партнеров, которые делают для них эксклюзивы.

Однако Microsoft пока не вывела на поток стабильный выпуск крупных проектов. В конце 2021 года вышло за один квартал сразу две крупные игры Xbox — Forza Horizon 5 и Halo Infinite, тогда как почти весь год эксклюзивы студии Microsoft не выпускали. В рамках последнего подкаста XboxEra руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер заявил, что у Microsoft планы выпускать стабильно и предсказуемо отличные игры для Xbox:

У нас действительно много отличных игр в разработке… Мы хотим достичь того момента, когда появится стабильный поток отличных игр, выход которых наши клиенты могут предсказать. Мы проходим через этот этап прямо сейчас. Как вы знаете, у нас нет большой игры в этом квартале — так что Мэтт Бути и его команды, плюс команды ZeniMax стремятся добраться до того момента, когда у нас действительно будут регулярные релизы отличных игр для платформы, которые будут регулярно радовать игроков.

Регулярный выпуск крупных игр Xbox должен помочь Microsoft расширить и сохранить число подписчиков сервиса Game Pass, где эти проекты будут появляться в день релиза.

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По материалам: newxboxone

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