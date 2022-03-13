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Фил Спенсер назвал два эксклюзива Xbox, которые он ждет больше остальных

Фил Спенсер назвал два эксклюзива Xbox, которые он ждет больше остальных


У игровых издательств Xbox Game Studios и Bethesda в разработке сейчас огромное количество игр, среди которых немало уже анонсированных проектов. Естественно, руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер уже имел возможность увидеть концепты этих игр, а в некоторые и сыграть.

В последнем выпуске подкаста XboxEra Фил Спенсер стал приглашенным гостем, с которым ведущие обсудили различные вопросы. В том числе, они поинтересовались у руководителя Microsoft Gaming, какими будущими проектами Xbox он «взволнован» больше остальных. Фил назвал две игры — Starfied (должен выйти 11 ноября 2022 года) и State of Decay 3 (пока не имеет даты релиза). По словам Спенсер: «Глядя на State of Decay 3, я невероятно взволнован некоторыми моментами, которые они собираются сделать».


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Напомним, что релиз Starfield должен состояться в этом году, но до сих пор разработчики не показали полноценный геймплей. Что касается State of Decay 3, игроки пока видели только небольшой тизер, но известно, что третья часть франшизы про выживание в мире зомби будет гораздо масштабнее прошлых двух.

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По материалам: newxboxone

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