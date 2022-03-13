Графику в ремейке Dead Space сравнили с оригинальной игрой





На этой неделе разработчики ремейка Dead Space из студии EA Motive представили новые геймплейные ролики проекта, которые позволили энтузиастам сравнить игру с оригинальной Dead Space. В сети появилось несколько роликов, где сравниваются похожие моменты в ремейке и оригинале — один из таких роликов можно посмотреть ниже.

Watch this video on YouTube

Напомним, что демонстрируемая графика ремейка Dead Space не является финальной. На данный момент это ранний билд игры, полноценный релиз которой состоится не раньше начала 2023 года.