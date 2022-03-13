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Графику в ремейке Dead Space сравнили с оригинальной игрой

Графику в ремейке Dead Space сравнили с оригинальной игрой


На этой неделе разработчики ремейка Dead Space из студии EA Motive представили новые геймплейные ролики проекта, которые позволили энтузиастам сравнить игру с оригинальной Dead Space. В сети появилось несколько роликов, где сравниваются похожие моменты в ремейке и оригинале — один из таких роликов можно посмотреть ниже.


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Напомним, что демонстрируемая графика ремейка Dead Space не является финальной. На данный момент это ранний билд игры, полноценный релиз которой состоится не раньше начала 2023 года.

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По материалам: newxboxone

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