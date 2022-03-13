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Grand Theft Auto VI прошла важный этап в разработке, полноценный анонс стоит ждать в этом году

Grand Theft Auto VI прошла важный этап в разработке, полноценный анонс стоит ждать в этом году


Разработчики из Rockstar несколько недель назад официально подтвердили, что следующая часть Grand Theft Auto находится в разработке. Но пока никакой информации о новом проекте нет, как и нет даже его точного названия, среди игроков принято называть новую часть — Grand Theft Auto VI.

Известный специалист по Rockstar, создатель портала Rockstar Mag Крис Клиппель, в новом твите сообщил, что ему известно про следующую часть Grand Theft Auto. По его словам, разработка игры прошла важный этап, и сейчас производство проекта должно ускориться. Клиппель полагает, что полноценный анонс Grand Theft Auto VI состоится до конца 2022 года, а выйдет игра ближе к концу 2024 года.


Отметим, что ранее Крис Клиппель неоднократно сообщал точную информацию из стана Rockstar. В частности, он говорил, что в 2020 году разработку GTA VI перезапустили, когда команду покинул Дэн Хаузер, один из соучредителей студии.

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По материалам: newxboxone

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