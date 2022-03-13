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Ikai выйдет на Xbox одновременно с другими платформами

Ikai выйдет на Xbox одновременно с другими платформами


Разработчики игры Ikai из студии Endflame ведут необычную маркетинговую кампанию. Они анонсировали изначально свой проект только для Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC. Изначально игра должна была выйти на этих платформах в 2021 году, но ее перенесли на 29 марта 2022 года. Во всех последних рекламных материалах разработчики указывали только перечисленные выше платформы в качестве релизных, но ранее уже появлялись слухи, что игра может выйти и на Xbox.

Теперь подтверждено официально, что Ikai выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S одновременно с другими платформами — 29 марта 2022 года. Об этом разработчики сообщили в своем Twitter.


Ikai — это психологический хоррор от первого лица, в котором предстоит играть за жрицу Наоку, которая сталкивается с демонами и злыми духами.


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По материалам: newxboxone

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