Эти 12 игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 15-18 марта + релизы в Game Pass





На приставках Xbox One и Xbox Series X | S на следующей неделе, с 15 по 18 марта, запланировано 12 релизов.

Главный релиз недели — обновленная версия Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S и Playstation 5. Rockstar отмечает, что проект был существенное улучшен для консолей нового поколения, но пока геймплейные демонстрации не появились. Игроки, которые уже обладают копиями Grand Theft Auto V, не получат обновление бесплатно.

Еще один ожидаемый релиз следующей недели — игра Shredders, которая выходит на Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза проект будет доступен в подписке Game Pass. Игра представляет собой многопользовательский симулятор сноубординга.

Ниже можно видеть список проектов, которые на данный момент запланированы к релизу с 15 по 18 марта:

Game Pass

Grand Theft Auto V (Xbox Series X | S) – 15 мартаThe Mooseman (Xbox Series X | S) – 15 мартаPhantom Breaker: Omnia – 15 мартаParadise Killer – 16 мартаTunic – 16 мартаThe Wanderer: Frankenstein’s Creature – 16 мартаWordbreaker by Powgi – 16 мартаRoyal Frontier – 17 мартаMonster Energy Supercross 5 – 17 мартаShredders (Xbox Series X | S) – 17 мартаStranger of Paradise: Final Fantasy Origin – 18 мартаWho Pressed Mute on Uncle Marcus? – 18 марта

На данный момент известно только об одной игре, которая пополнит Game Pass на следующей неделе:

Shredders (Xbox Series X | S) – 17 марта

В начале следующей неделе Microsoft должна анонсировать новые проекты для подписки.