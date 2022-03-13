Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юлия Барановская улетела на отдых с детьми

Юлия Барановская улетела на отдых с детьми
36-летняя ведущая Юлия Барановская решила сбежать из столицы. Ведущая отправилась в дальнее путешествие. Ее выбор пал на Архангельск. Звезда экрана опубликовала снимок с детьми в «сторис» своего инстаграм-аккаунта. «На месте», — лаконично подписала кадр Юлия Барановская. Знаменитость объяснила, что прилетела в северный город с семьей всего на один день. Затем она намерена отправиться на поиски детенышей тюленя. На льдину в Белом море звездное семейство доставят вертолетом. Отметим, что Юлия Барановская очень любит путешествовать с детьми. Они уже побывали во многих интересных местах. Воспитывает теледива 16-летнего Артема, 13-летнюю Яну и девятилетнего Арсения одна.
Юлия Барановская Ведущая Первого канала родила наследников от футболиста Андрея Аршавина. Пара прожила в незарегистрированном браке девять лет. Спортсмен бросил возлюбленную, когда она была беременна третьим малышом. Напомним, ведущая и футболист разошлись в 2012 году. Тогда Андрей Аршавин признался в измене. Он вскоре женился на журналистке Алисе Казьминой и практически перестал общаться с экс-избранницей и детьми. Кроме того, он много задолжал по алиментам. Ситуация изменилась лишь три года назад — тогда спортсмен впервые за долгое время встретился с детьми. После этого они наладили общение. Юлия Барановская же с отцом своих детей практически не контактирует. После расставания спортсмен и теледива виделись один раз. Личная жизнь звезды покрыта тайной. Ей приписывали разные романы, но сама она утверждает, что у нее нет времени на женское счастье.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Оксана Федорова призналась, почему отказалась от заслуженного титула «Мисс Вселенная»
Оксана Федорова призналась, почему отказалась от заслуженного титула
Певица Слава жестко высказалась о Максе Барских
Певица Слава жестко высказалась о Максе Барских
18 фоток животных, при виде которых понятно, что быть родителем непросто
18 фоток животных, при виде которых понятно, что быть родителем
Тимати высказался о закрытии инстаграм
Тимати высказался о закрытии инстаграм
Юлия Барановская улетела на отдых с детьми
Юлия Барановская улетела на отдых с детьми
Grand Theft Auto VI прошла важный этап в разработке, полноценный анонс стоит ждать в этом году
Grand Theft Auto VI прошла важный этап в разработке, полноценный
Эти 12 игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 15-18 марта + релизы в Game Pass
Эти 12 игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 15-18 марта + релизы
Американец пошел на романтическое свидание и получил нож в шею в отместку за убийство генерала Сулеймани
Американец пошел на романтическое свидание и получил нож в шею в
Рома Жуков утолил все сексуальные потребности жены
Рома Жуков утолил все сексуальные потребности жены
Сергей Зверев порадовался закрытию популярной социальной сети
Сергей Зверев порадовался закрытию популярной социальной сети
Корма для животных оптом – удобно и выгодно
Корма для животных оптом – удобно и выгодно
Технологическая компания Yadro сохраняет инвестиционные планы и модели развития
Технологическая компания Yadro сохраняет инвестиционные планы и

Топ на сегодня

Иосиф Пригожин высказался об европейских ценностях
Иосиф Пригожин высказался об европейских ценностях
Александр Васильев задумался над созданием модной одежды
Александр Васильев задумался над созданием модной одежды
Xbox готовится провести крупное игровое шоу «в стиле E3» в июне
Xbox готовится провести крупное игровое шоу «в стиле E3» в июне
Появились первые тесты режима 60 FPS в Dying Light 2
Появились первые тесты режима 60 FPS в Dying Light 2
26 клубных фото, глядя на которые ты порадуешься, что остался дома
26 клубных фото, глядя на которые ты порадуешься, что остался дома

Еще по теме

Юлия Барановская рассказала, какие подарки принимает от мужчин
Юлия Барановская показала красавчика сына и рассказала о нем
Подросшую копию Андрея Аршавина показала публике Юлия Барановская
Юлия Барановская опять судится с Андреем Аршавиным из-за алиментов