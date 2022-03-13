Юлия Барановская улетела на отдых с детьми

36-летняя ведущая Юлия Барановская решила сбежать из столицы. Ведущая отправилась в дальнее путешествие. Ее выбор пал на Архангельск. Звезда экрана опубликовала снимок с детьми в «сторис» своего инстаграм-аккаунта. «На месте», — лаконично подписала кадр Юлия Барановская. Знаменитость объяснила, что прилетела в северный город с семьей всего на один день. Затем она намерена отправиться на поиски детенышей тюленя. На льдину в Белом море звездное семейство доставят вертолетом. Отметим, что Юлия Барановская очень любит путешествовать с детьми. Они уже побывали во многих интересных местах. Воспитывает теледива 16-летнего Артема, 13-летнюю Яну и девятилетнего Арсения одна.Юлия Барановская Ведущая Первого канала родила наследников от футболиста Андрея Аршавина. Пара прожила в незарегистрированном браке девять лет. Спортсмен бросил возлюбленную, когда она была беременна третьим малышом. Напомним, ведущая и футболист разошлись в 2012 году. Тогда Андрей Аршавин признался в измене. Он вскоре женился на журналистке Алисе Казьминой и практически перестал общаться с экс-избранницей и детьми. Кроме того, он много задолжал по алиментам. Ситуация изменилась лишь три года назад — тогда спортсмен впервые за долгое время встретился с детьми. После этого они наладили общение. Юлия Барановская же с отцом своих детей практически не контактирует. После расставания спортсмен и теледива виделись один раз. Личная жизнь звезды покрыта тайной. Ей приписывали разные романы, но сама она утверждает, что у нее нет времени на женское счастье.