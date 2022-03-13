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Корма для животных оптом – удобно и выгодно

Заботливый хозяин прилагает максимум усилий для того, чтобы его любимый питомец ни в чем не нуждался. У пушистого друга обязательно есть мягкая, уютная лежанка, много интересных игрушек и полезных аксессуаров, и, конечно же, вкусный, сбалансированный корм.

Правильный рацион питания – гарантия здоровья и долгой жизни вашего питомца

Многие люди, как известно, уделяют своему рациону большое внимание. Кто-то выполняет строгий подсчет белков, жиров и углеводов, другие стараются не употреблять фастфуд. Сбалансированное питание положительным образом влияет не только на наше здоровье и самочувствие, но и на качество жизни наших питомцев. Оно предполагает получение организмом с пищей достаточного количества витаминов, микро- и макроэлементов. К сожалению, далеко не все владельцы кошек и собак осознают, что даже упитанный питомец может испытывать недостаток питательных веществ, что со временем приведет к развитию заболеваний и сокращению продолжительности жизни.

Пищеварительная система животных существенно отличается от человеческой, и только специально разработанные и тщательно подобранные промышленные рационы способны поддерживать здоровье пушистого любимца на должном уровне, обеспечивая его организм всеми необходимыми питательными веществами.

Корм для животных – выбираем качество

К сожалению, ассортимент и качество кормов в офлайн-магазинах оставляет желать лучшего. Поэтому многие владельцы домашних питомцев предпочитают пользоваться услугами респектабельных зоомагазинов, работающих в онлайн-режиме, приобретая корма для животных оптом с доставкой на дом. Профессиональные ветеринары не рекомендуют покупать готовые рационы на развес. Оптимальный вариант – взять целую упаковку с хорошим сроком годности, заодно сэкономив на стоимости килограмма (чем больше фасовка, тем дешевле обходится 1 кг. продукта).

При покупке развесных кормов у вас не всегда есть возможность узнать, когда была открыта пачка – остается лишь надеяться на честность продавца. В открытых упаковках быстро размножаются грибки и бактерии, а сам продукт портится под воздействием лучей ультрафиолета, впитывает из окружающей среды влагу и посторонние запахи. Купив корм для своего питомца в большом закрытом пакете в интернет-магазине с хорошей репутацией, вы надолго обеспечите четвероного друга вкусной и качественной едой.

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