Ксения Алферова публично поздравила маму - красавицу

Актриса Ксения Алферова сегодня празднует день рождения мамы. Ирине Алферовой исполнился 71 год. 13 марта отмечает свой день рождения звезда кино Ирина Алферова. Одной из самых красивых актрис советского кино исполнился 71 год. Ирину Алферову с днем рождения публично поздравила ее дочь, актриса и общественный деятель Ксения Алферова. В микроблоге она оставила довольно объемный пост, в котором написала слова благодарности и любви своей маме Ирине Алферовой.Ирина Алферова «Рожденная в начале весны, мама является ее олицетворением. Ее душа и она сама так же красива. И в ней очень много добра и любви, которыми мама всегда щедро делится с родными, близкими и всеми, кто встречается на ее пути.Поэтому ее так любят миллионы зрителей, ведь нас не обманешь, мы чувствуем ложь. Даже изображения моей мамы питательны, глядя даже на ее фото, можно почувствовать, увидеть тот свет, которым лучатся ее глаза!» — написала Ксения Алферова. Пользователи Сети засыпали Ирину Ивановну поздравлениями. «Красавицы! Здоровья, счастья, мира и добра», «Мама просто преобразилась», «Нереальные просто», «Вся ваша семья прекрасна!», «С днём рождения прекрасную актрису и потрясающую женщину! Здоровья, любви, тепла и света! Вы все такие красивые», — высказываются поклонники.