Ксения Бородина получила ключи от шикарных апартаментов

Ведущая Ксения Бородина призналась, что приобрела дорогую квартиру. На днях Ксения Бородина отпраздновала день рождения, ей исполнилось 39 лет. В качестве подарка самой себе телеведущая купила очередную квартиру в Москве. Ведущая «ДОМа-2» сделала себе подарок — приобрела квартиру в центре Москвы. Стоимость недвижимости в тихом районе столицы составляет 30 миллионов рублей. Ксюша давно мечтала о такой квартире — дом с историей, высокие потолки, и, как отметила сама звезда, приличные соседи. «Я купила квартиру! Сегодня мне отдали от нее ключи! Я несказанно счастлива. Ребят, просто поймите, сейчас время покупать, а не хранить деньги под подушкой», — поделилась эмоциями звезда «ДОМа-2».Ксения Бородина Стоит отметить, что это не первая покупка недвижимости Ксении. Так, у нее есть загородный дом, оформленный на маму, и две квартиры для дочек. Бородина давно хорошо зарабатывает благодаря телевизионным проектам. Несмотря на многочисленный хейт, с которым ей приходится сталкиваться, Ксения продолжает свое дело. Напомним, в прошлом году Ксения развелась с Курбаном Омаровым, с которым прожила в браке шесть лет. Официальная причина развода не разглашается, но Бородина неоднократно намекала, что к разрыву послужила неверность мужа. Развод сопровождался многочисленными скандалами, бывшие возлюбленные выясняли отношения через Instagram. Тем не менее, телеведущая не запрещает бывшему мужу видеться с дочкой. Сейчас Бородина ничего не рассказывает о личной жизни.