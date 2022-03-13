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Ксения Бородина получила ключи от шикарных апартаментов

Ксения Бородина получила ключи от шикарных апартаментов
Ведущая Ксения Бородина призналась, что приобрела дорогую квартиру. На днях Ксения Бородина отпраздновала день рождения, ей исполнилось 39 лет. В качестве подарка самой себе телеведущая купила очередную квартиру в Москве. Ведущая «ДОМа-2» сделала себе подарок — приобрела квартиру в центре Москвы. Стоимость недвижимости в тихом районе столицы составляет 30 миллионов рублей. Ксюша давно мечтала о такой квартире — дом с историей, высокие потолки, и, как отметила сама звезда, приличные соседи. «Я купила квартиру! Сегодня мне отдали от нее ключи! Я несказанно счастлива. Ребят, просто поймите, сейчас время покупать, а не хранить деньги под подушкой», — поделилась эмоциями звезда «ДОМа-2».
Ксения Бородина Стоит отметить, что это не первая покупка недвижимости Ксении. Так, у нее есть загородный дом, оформленный на маму, и две квартиры для дочек. Бородина давно хорошо зарабатывает благодаря телевизионным проектам. Несмотря на многочисленный хейт, с которым ей приходится сталкиваться, Ксения продолжает свое дело. Напомним, в прошлом году Ксения развелась с Курбаном Омаровым, с которым прожила в браке шесть лет. Официальная причина развода не разглашается, но Бородина неоднократно намекала, что к разрыву послужила неверность мужа. Развод сопровождался многочисленными скандалами, бывшие возлюбленные выясняли отношения через Instagram. Тем не менее, телеведущая не запрещает бывшему мужу видеться с дочкой. Сейчас Бородина ничего не рассказывает о личной жизни.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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