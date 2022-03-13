Ксения Бородина возмущена поведением блогеров

39-летняя ведущая Ксения Бородина в шоке от того, как блогеры приковывают к себе внимание. Телеведущая эмоционально отреагировала на уловки звезд Интернета. Телеведущая считает недопустимыми некоторые приемы привлечения внимания. С 0:00 завтра, 14 марта, на территории России должен перестать работать Instagram. Многие блогеры активно ищут способы привлечь аудиторию на другие площадки, чтобы не потерять популярность. Ксения внимательно следит за ситуацией и уже сделала неутешительные выводы. Ведущая «Дома-2» осудила блогеров, которые играют на чувствах людей и их любопытстве. «Поругаюсь напоследок. Это что вообще? Вы всем Инстаграмом побежали, купили тесты на беременность. И там, где должна быть полоска или две, вы поставили ссылку на Telegram. Вы что, чокнутые? Какая дичь, боже мой. Вы сумасшедшие, объясните?» — эмоционально высказалась Ксения.Ксения Бородина Финалистка шоу «Ледниковый период» заверила, что достаточно просто оставить ссылки на свои соцсети — и тогда люди обязательно перейдут, если вы им и в самом деле интересны. «Вы зачем их тащите за ноздри и еще такими левыми движухами! Вам не стыдно? Половина Инстаграма забеременела», — поиронизировала звезда. Она тоже попрощалась с поклонниками. Ведущая реалити-шоу призналась, что за долгое время уже сроднилась со своими подписчиками, включая даже хейтеров. «Буду скучать, у нас тут много что было: мы и ссорились, и мирились, как настоящая семья. Но сейчас это всё уже кажется таким неважным. Хочу сказать, что всё будет хорошо, не пропадаем. Вот видите, седые волосы даже появились», — обратилась к поклонникам Бородина.