League of Legends: Wild Rift не стоит ждать на Xbox в 2022 году





Игра League of Legends: Wild Rift, которая является упрощенной версией оригинального проекта League of Legends, в этом году не выйдет на приставках Xbox и Playstation. Проект League of Legends: Wild Rift уже давно появился на мобильных устройствах, а в этом году его планировали выпустить на приставках, но релиз откладывается.

Разработчики League of Legends: Wild Rift не уточнили причину, почему было принято решение отложить запуск консольных версий проекта, но ждать в 2022 году игру не стоит. Однако, игра продолжит развиваться на мобильных устройствах, ее разработчики анонсировали обновление с патчем 3.1, основную информацию о котором можно видеть ниже.

Watch this video on YouTube

Отметим, что изначально релиз League of Legends: Wild Rift на Xbox и Playstation планировали одновременно с выходом игры на мобильных устройствах — в 2020 году.