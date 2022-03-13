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Максим Галкин после долгого перерыва обратился к поклонникам

Максим Галкин после долгого перерыва обратился к поклонникам
Шоумен Максим Галкин, наконец-то, вышел на связь с подписчиками в Instagram. Максим Галкин сейчас крайне редко выходит на связь с поклонниками. Доподлинно неизвестно, уехал ли шоумен вслед за женой Аллой Пугачевой в Израиль или остался в России. Однако телеведущий выступил с экстренным обращением. Максим Галкин поделился своими планами с публикой. Молодой муж Аллы Пугачевой разместил экстренное обращение, при этом предстал перед публикой с кудрявыми волосами. Телеведущий выглядит посвежевшим.
Максим Галкин «Напоминаю, что у меня есть Телеграм-канал. Там я пока осваиваюсь. Что касается работы Инстаграма, я ничего не архивирую. Считаю, что закрытие соцсетей, - не самое страшное, что происходит в нашей жизни», - высказался юморист. Стоит отметить, что в настоящее время Пугачева находится в израильском городе Кесария, где живут самые известные израильские адвокаты, телезвезды. И вот уже несколько лет подряд Алла и Максим арендуют в Кейсарии дом, где отдыхают с детьми Гарри и Лизой. Чуть ранее Алла Борисовна вышла на связь, объяснив, что улетела на отдых, но планирует вернуться в Россию. «Каникулы, отпуск, лечение - это не эмиграция», - заявила 72-летняя артистка, успокоив россиян. Примадонна регулярно проходит обследование в одной из местных клиник, принадлежащих одному из российских богачей. В Израиле ей прописали таблетки от диабета. Она начала их принимать и сильно похудела.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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