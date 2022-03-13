Максим Матвеев рассказал о Михаиле Боярском

39-летний актер Максим Матвеев рассказал, какой его тесть, отец Елизаветы Боярской, дома за закрытыми дверями. Максиму Матвееву пришлось несколько месяцев жить вместе с родителями своей жены в Санкт-Петербурге. Этого периода хватило для того, чтобы хорошо узнать истинную сущность знаменитого «мушкетера» Михаила Боярского. Как выяснилось, Михаил Сергеевич мало похож в быту на своего отчаянного и безалаберного героя, с которым его постоянно ассоциируют. Максим Матвеев стал героем нового выпуска YouTube-шоу Надежды Стрелец. «Боярский производит впечатление такого жесткого мужчины, авторитарного», — поделилась с Матвеевым ведущая шоу «Стрелец-молодец». «Закрытого», — поправил ее Максим. Актер уточнил, что большинство людей, которые знакомы с творчеством или фактами биографии Михаила Сергеевича, «не были за его дверью». «На самом деле он гораздо глубже, гораздо интереснее, гораздо разнообразнее, чем он создает о себе впечатление. Мне легко с ним! Мы общаемся по-человечески, и он не несет шлейф своих былых заслуг», — сказал Матвеев.Михаил и Елизавета Боярские Матвеев вспомнил, как в период ремонта в их с Елизаветой квартире, он и жена жили без особых проблем у ее родителей в Санкт-Петербурге. При этом, несмотря на теплые отношения с тестем, Максим, отвечая на очередной вопрос, признался, что он и сыгравший Д’Артаньяна в легендарном советском сериале Боярский никогда не пробовали, например, пофехтовать вместе. «У нас разные виды оружия», — признался артист-кандидат в мастера этого вида спорта. Напомним, что для роли мушкетера в фильме Юнгвальда-Хилькевича Михаил Сергеевич освоил спортивное фехтование. От актерского, как признавался артист, оно отличается тем, что в нем самое главное — попасть в партнера. Максим Матвеев и Елизавета Боярская состоят в браке уже почти 12 лет. У них два сына — Андрей и Григорий. В отношении с внуками Михаил Боярский проявляет себя столь заботливым и любящим дедушкой, что родители опасаются надолго оставлять детей на его попечении. Они считают, что знаменитость излишне балует своих наследников, позволяя им все, что они только захотят.