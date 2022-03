Новости Game Pass за 5-12 марта: что вышло, новые перки, что скоро удалят





Минувшая неделя для подписки Game Pass была интересна с точки зрения добавления новых игр. Добавили сразу несколько любопытных проектов, среди которых одна из лучших игр прошлого года — Marvel’s Guardians of the Galaxy. Была и пара других интересных новостей за 5-12 марта для Game Pass, с которыми предлагаем ознакомиться.

Что добавили в Game Pass

Подписка Game Pass на этой неделе пополнилась 4 новыми проектами:

Kentucky Route Zero (Xbox, PC, xCloud)Lawn Mowing Simulator (Xbox One)Marvel’s Guardians of the Galaxy (Xbox, PC, xCloud)Young Souls (Xbox, PC, xCloud)

Рекомендуем на фоне Marvel’s Guardians of the Galaxy не забыть и про другие игры. Крайне любопытная кооперативная новинка Young Souls и игра Kentucky Route Zero точно заслуживают внимания.

Что скоро удалят из Game Pass

Из подписки Game Pass на следующей неделе, 15 марта, удалят следующие 4 игры:

Новинки Game Pass на следующей неделе

Nier: Automata (Xbox, PC, xCloud)Phogs! (Xbox, PC, xCloud)Torchlight III (Xbox, PC, xCloud)The Surge 2 (Xbox, PC, xCloud)

На данный момент известно только об одной игре, которую добавят в Game Pass на следующей неделе — это симулятор сноуборда Shredders.

Но на следующей неделе должны анонсировать для подписки подборку на вторую половину марта, где можно ожидать что-то интересное. Напомним, уже известно о нескольких играх, которые пополнят Game Pass до конца марта.

Бесплатные перки подписчикам Game Pass Ultimate

На этой неделе подписчикам Game Pass Ultimate стали доступны новые бесплатные перки — для Halo Infinite и UFC 4.

Новости по Game Pass

Новый геймплей Trek to Yomi — игра будет в Game Pass в день релизаИгры Game Pass теперь можно запускать на Steam Deck