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Оксана Федорова призналась, почему отказалась от заслуженного титула «Мисс Вселенная»

Оксана Федорова призналась, почему отказалась от заслуженного титула «Мисс Вселенная»
Ведущая Оксана Федорова спустя два десятилетия обнародовала настоящую причину отказа от титула «Мисс вселенная» в 2002 году, отдав свою корону Жюстин Пасек из Панамы. Оксана Федорова спустя два десятилетия решила вспомнить, как отказалась от титула «Мисс Вселенная». Ей, как победительнице, предстояло длительное путешествие по миру с благотворительными и рекламными проектами, сама же звезда практически не покидала Россию. Она сказала, что ей нужно дописать диссертацию и отдала корону Жюстин Пасек из Панамы, которая получила титул «Вице-мисс Вселенная».
Оксана Федорова в 2002 году на конкурсе красоты «Вся моя жизнь и творчество связаны с именем моей страны — с Россией. Победа в конкурсе «Мисс Вселенная» ровно 20 лет назад — в 2002 году была для меня победой моей страны, я ощущала невероятную радость и гордость, когда на разных языках произносили с уважением и пиететом «Россия».
Оксана Федорова в 2002 году на конкурсе красоты «Меня часто спрашивают о причинах отказа от короны, а они просты — я ощущала себя чужой в Америке, я русская и вся моя жизнь связана с моей Родиной».
Оксана Федорова в 2002 году на конкурсе красоты «У нас великая история, культура, вера и несгибаемый народ, в котором веками воспитан ген победителя и освободителя. Я горжусь Россией», — написала в личном блоге Оксана Федорова. Свой пост знаменитость украсила хештегами: #горжусьчтоярусский, #мояРоссия, #своихнебросаем.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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