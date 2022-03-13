Оксана Федорова призналась, почему отказалась от заслуженного титула «Мисс Вселенная»

Ведущая Оксана Федорова спустя два десятилетия обнародовала настоящую причину отказа от титула «Мисс вселенная» в 2002 году, отдав свою корону Жюстин Пасек из Панамы. Оксана Федорова спустя два десятилетия решила вспомнить, как отказалась от титула «Мисс Вселенная». Ей, как победительнице, предстояло длительное путешествие по миру с благотворительными и рекламными проектами, сама же звезда практически не покидала Россию. Она сказала, что ей нужно дописать диссертацию и отдала корону Жюстин Пасек из Панамы, которая получила титул «Вице-мисс Вселенная».Оксана Федорова в 2002 году на конкурсе красоты «Вся моя жизнь и творчество связаны с именем моей страны — с Россией. Победа в конкурсе «Мисс Вселенная» ровно 20 лет назад — в 2002 году была для меня победой моей страны, я ощущала невероятную радость и гордость, когда на разных языках произносили с уважением и пиететом «Россия».Оксана Федорова в 2002 году на конкурсе красоты «Меня часто спрашивают о причинах отказа от короны, а они просты — я ощущала себя чужой в Америке, я русская и вся моя жизнь связана с моей Родиной».Оксана Федорова в 2002 году на конкурсе красоты «У нас великая история, культура, вера и несгибаемый народ, в котором веками воспитан ген победителя и освободителя. Я горжусь Россией», — написала в личном блоге Оксана Федорова. Свой пост знаменитость украсила хештегами: #горжусьчтоярусский, #мояРоссия, #своихнебросаем.