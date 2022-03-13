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Певица Слава возмущена поведение звезд

Певица Слава возмущена поведение звезд
Певица Слава эмоционально осудила уехавших селебрити. Многие российские звезды в эти дни уехали на курорты. Практически все в один голос утверждают, что отправились в отпуск. Так, за границей отдыхают Ксения Собчак, Эммануил Виторган, Иван Ургант и другие. Певицу Славу возмущает такое положение дел.
Певица Слава «Как можно отдыхать в такое время? Вот я работаю, потому что это нужно людям, это необходимо мне… Сейчас вскрываются лица, личины… Мне вот интересно, а кто-то будет смотреть их программы, слушать их песни? Тех, кто сейчас на отдыхе, соблюдает какой-то нейтралитет», — высказалась Слава в своем инстаграме. Добавим, ранее Слава обратилась к Максу Барских, который поливают Россию недобрыми словами. Артистка призвала украинского певца вернуть все заработанные тут деньги.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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