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Певица Слава жестко высказалась о Максе Барских

Певица Слава жестко высказалась о Максе Барских
Певица Слава призывает артиста вернуть деньги, которые он заработал в России. С началом спецоперации по защите Донбасса, многие украинские звезды начали высказывать в адрес России в жесткой форме. Больше остальных отличился Макс Барских, который назвал нашу страну «дырявой». Свой ответ ему уже дали Тимати и Яна Рудковская. Не смогла промолчать и певица Слава.
Певица Слава «Будь честным. Тогда все деньги, которые ты заработал в России на корпоративах, — а я уверена, что ты заработал их именно здесь на свое благосостояние, на часы, на квартиры, на все остальное, я уверена, что основной твой денежный капитал был заработан именно в России, — ты тогда верни, отдай людям. На гуманитарную помощь, на благотворительность, отдай их стране. Отдай. Вот это будет поступок, вот это будет честно», — сказала Слава в своем инстаграме. Напомним, ранее звездный проумотер Сергей Лавров отметил, что все украинские звезды сколотили целое состояние именно в России.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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