Рома Жуков утолил все сексуальные потребности жены

Певец Рома Жуков сделал необычный подарок молодой жене. Артист поздравил молодую супругу с 8 марта весьма необычным способом. Вместо украшений и цветов, он подарил любимой магазин для взрослых. Исполнитель хита «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики» сыграл свадьбу со второй женой два года назад. К слову, Ольга Илларионова была подругой первой супруги артиста Елены. У новой избранницы есть дочь Лиля от предыдущих отношений. Влюбленных не смущает солидная разница в возрасте — Жуков старше Ольги на 30 лет. Звезда 90-х всячески балует и удивляет спутницу. На 8 марта, например, преподнес ей весьма экстравагантный подарок — секс-шоп в центре Москвы. Такой необычный выбор 54-летний музыкант объяснил так: «Жена молодая, любит всякие штучки, я тоже сторонник». Между тем, о Елене, матери его шестерых детей, экс-участник группы «Мираж» отзывается нелестно: «Та вообще... у нее с сексом беда». А Илларионова ехидно добавляет: «Эта женщина такая злая, неудовлетворенная».Рома Жуков с женой Экс-жене музыканта тем временем не до смеха, она обеспокоена будущим своих детей. Но все же не упускает возможности ответить на насмешки: «Я люблю спокойный секс, 50 оттенков пускай у них там будет. Я была замужем, 15 лет в отношениях — какая речь может быть о большом?» Здесь женщина намекнула на размер интимного достоинства бывшего супруга. Елена жалуется, что Рома никак не помогает детям, а вместо этого одаривает молодую жену подарками. Только аренда помещения магазина для взрослых обходится певцу в 120 тысяч рублей в месяц. «Денег дайте детям на одежду, а не вот это чита-дрита», — негодует бывшая Жукова в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Многодетная мать считает, что деньги на секс-шоп Рома взял в банке в кредит. Также она уверяет, что из-за многочисленных задолженностей музыканта, к ней сутками ломятся коллекторы и приставы. Более того, втайне от Елены исполнитель продал их совместно нажитое имущество — таунхаус в Подмосковье. На выруженные средства артист приобрел двухэтажный особняк с четырьмя спальнями.