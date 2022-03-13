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Сергей Зверев порадовался закрытию популярной социальной сети

Сергей Зверев порадовался закрытию популярной социальной сети
Стилист Сергей Зверев высказался о закрытии Instagram. 58-летний король гламура, как и актриса Ксения Алферова, поддержал идею закрытия Instagram на территории России. Напомним, 14 марта социальную сеть блокируют по распоряжению Генпрокуратуры. Ксения Алферова считает, что на этой интернет-площадке стало слишком много негатива. «Слава Богу!» — сказала она, когда услышала новость об этом. Не стал грустить и известный парикмахер, отреагировав на известие теми же словами.
Сергей Зверев «Слава Богу, что отключат Instagram, пойду хоть в парке погуляю, да дочитаю книгу, которую в 5 классе не дочитал… А что будете делать вы после отключения Instagram?» — спросил шоумен свою аудиторию в аккаунте. Подписчики звезды тоже отреагировали на весть с позитивом. Многие вспомнили отложенные на потом дела и планируют их доделать.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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