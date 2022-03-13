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Слух: Konami откажется от бренда eFootball в пользу Pro Powerful Soccer

Слух: Konami откажется от бренда eFootball в пользу Pro Powerful Soccer


В конце прошлого года состоялся релиз игры eFootball от Konami, которая должна была стать масштабной игрой-сервисом на долгие годы. Однако, проект провалился на старте и попал в списки худших игр 2021 года, как по версии игроков, так и по версии критиков. Konami обещала, что будет исправлять игру, но на данный момент особых подвижек не видно.

Похоже, в планах у Konami вновь провести ребрендинг своей футбольной серии игр. СМИ обратили внимание, что Konami зарегистрировала новый бренд для футбольной игры — Pro Powerful Soccer.


Журналисты и игроки предполагают, что Konami готовит большое обновление для eFootball, которое должно серьезно улучшить проект, а вместе с тем произойдет и ребрендинг игры.

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По материалам: newxboxone

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