Стало известно, куда сбежал Семен Слепаков

Певец Семен Слепаков улетел из России. Артист пополнил список звезд, в спешке покинувших Россию. Российский юморист некоторое время назад перестал выходить на связь, а накануне в СМИ попала новость о том, что он уехал за границу. Изначально сообщалось, что Слепаков отправился в Израиль. Там же сейчас проводит отпуск с детьми и мужем Алла Пугачева. Это же направление выбрала для отдыха Ксения Собчак и её супруг Константин Богомолов. Он, правда, уже вернулся домой — его ждет работа в Театре на Малой Бронной. Любопытно, что сегодня в прессе появилось опровержение новости о поездке юмориста в Израиль. По информации источника, Слепаков действительно находится за границей, но остановился в одной из европейских стран.Семен Слепаков О том, куда на самом деле уехал артист, журналистам рассказала продюсер Олеся Сазыкина. «В Испанию», — цитирует Сазыкину «Пятый канал». Стоит отметить, что Слепаков никак не комментирует новости о своем внезапном отъезде с семьей из страны. Говорят, что артист мог решиться на эмиграцию, но официально эту информацию никто в его окружении не подтвердил. Что касается Пугачевой, то она решила совместить детские каникулы с лечением в израильской клинике. Примадонна накануне прервала молчание и сказала, что планирует вернуться домой. Правда, когда это произойдет, Алла Борисовна уточнять не стала.К тому же Телеграм это все же информационный канал. Поэтому приходится не только постить фоточки, но и что-то говорить, а с этим у многих большие проблемы. Но Ольга уже нашла, чем заполнить паузу. Она будет говорящим календарем, рассказывая о датах и событиях, которые происходили в истории в этот день.