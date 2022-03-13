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Студия Rebellion показала впечатляющую графику на Unreal Engine 5

Студия Rebellion показала впечатляющую графику на Unreal Engine 5


Движок Unreal Engine 5 еще не используется в полную мощь в играх, которые доступны пользователям. Известно, что на нем создается немало проектов, но пока нет возможности увидеть действительно впечатляющие результаты работы нового движка, разве что в демонстрационном проекте по Матрице на Xbox Series X | S и Playstation 5.

Однако постоянно появляются различные видео, в которых отдельные энтузиасты или целые студии показывают, как могут выглядеть игры на Unreal Engine 5. Студия Rebellion, которая известна по проектам серии Sniper Elite, опубликовала видео с демонстрацией работы Unreal Engine 5. Видео было показано в рамках ролика Virtual Production Showreel 2022.

Ниже можно посмотреть этот отрывок из видео, где демонстрируется работа Unreal Engine 5 на примере динозавра, который пробирается по лесному массиву.


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По материалам: newxboxone

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