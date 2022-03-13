Свыше трети россиян хотят оформить карту "Мир – UnionPay"

Вадим Карасев

35% россиян хотят оформить карту, работающую с платежными системами "Мир" и UnionPay – таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного сервисом SuperJob.

Еще 37% опрошенных заявили, что им не нужна подобная карта, 28% затруднились дать отчетливый ответ, они примут решение позже. Чаще всего положительно отвечают мужчины (39% против 28%), причем в основном новая возможность интересует россиян старше 45 лет. Больше всего желающих среди тех, кто получает 80 тысяч рублей в месяц и больше.

Всего в опросе участвовали 1600 человек из всех регионов России, которых можно причислить к экономически активному населению.

Из России ушли почти все мировые платежные системы, включая Visa, MasterCard и PayPal – они запретили гражданам РФ пользоваться своими картами в других странах и прекратили выпуск новых. Российские банки в ответ планируют начать выпускать карты отечественной системы "Мир" и китайской UnionPay.

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