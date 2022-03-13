Сын Никаса Сафронова едва не умер во время похудения

Художник Никас Сафронов рассказал о своем сыне Луке. Сын Никаса Сафронова весит 240 килограммов. Разумеется, Лука часто подвергается критике. Художник в очередной раз защитил Луку от нападок общества и объяснил, почему наследник не может похудеть. Художник не скрывает, что у него насыщенная личная жизнь. Ему порой даже трудно сосчитать, сколько у него детей. «Пока семь, насколько я знаю. Плюс-минус. Я же никогда их не проверял, не трясусь, мой — не мой. Я же их не воспитывал. Я думаю «ну раз я встречался с его мамой, я вспомнил о ней, ну почему не помочь», — заявил Сафронов в программе «Однажды...» на канале НТВ. Однако 65-летний живописец среди наследников выделяет своего внебрачного сына Луку: «Я его люблю, Лука — мой сын, он был очень сложный в начале наших отношений, потом он стал моим близким. Он мне дает советы, я с ним делюсь». При этом общественность обеспокоена лишним весом Луки. Сафронов высказался по этому поводу: «Я не давлю на него по поводу его полноты. Он сам хочет за это взяться. У него был период, когда он чуть не умер, когда похудел очень сильно, потом сделал себе операцию, убрал складки. Но он самый близкий мне, он душевный, теплый. Принял от меня некую ментальность».Сын Никаса Сафронова Николай Степанович в программе также вспомнил о юных годах своей жизни, когда так увлекался женщинами, что ему приходилось за это платить большую цену: «Влюблялся очень много раз. Я резал себе вены, пытался покончить с собой. Такие страсти разгорались! Меня резали, я гонялся там за какими-то мужьями, которые вернулись к моей любовнице. И за мной гонялась милиция, потому что я… я был активным, у меня импульс, одно с другим видимо связано, творческим процессом и сексуально взаимосвязано. Оно работает». Это и стало причиной того, что художник понятия не имеет, сколько у него детей. Сейчас он из-за этого переживает и надеется, что однажды он изменит свою точку зрения на счет брака и решится завести еще наследников: «Наверное, не исключено, может быть все в этой жизни, детей захочется, еще что-то».