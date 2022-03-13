Таро-прогноз на неделю с 14 по 20 марта 2022 года

Вадим Карасев

Планировать дела на неделю значительно проще, если знать о том, как будут развиваться события. Подсказки старших Арканов на эту неделю марта помогут Знакам Зодиака преуспеть и привлечь позитивные перемены.

Расклады карт Таро — отличное подспорье для тех, кто не привык ждать у моря погоды. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с выпавшими картами, чтобы составить план действий и с легкостью преодолеть возможные трудности на пути к счастливой жизни. Важно помнить, что карты несут рекомендательный характер, а значит, принимать решения нужно, опираясь на происходящее в жизни.

Овен





В начале недели по карте «Суд» Овнов ждут долгожданные перемены. Кропотливая работа даст свои плоды, и Овны смогут обрести все то, что наполняет жизнь счастьем и дает возможность дальнейшего развития.

Карта «Император» призывает Овнов проявить лидерские качества и мудро править своей жизнью. Аркан говорит о возможности возглавить коллектив, обрести власть и почет, однако при этом важно принимать взвешенные решения и отказаться от эгоизма.

«Колесо фортуны» завершает неделю, и по этому Аркану Овны будут вовлечены в события, которые нельзя будет изменить. Совет карты: внимательно следить за происходящим, чтобы в нужный момент взять управление в свои руки.

Телец





Аркан «Умеренность» призывает Тельцов начать неделю не с активных действий, а с глубокого анализа произошедших событий. По этой карте не стоит форсировать дела — лучше действовать поэтапно и не торопиться с выводами.

По карте «Дурак» Тельцам важно чувствовать себя уверенно, чтобы управлять событиями. Свернуть с пути уже не удастся — остается лишь принимать верные решения, которые в конечном итоге приведут к позитивным переменам.

Аркан «Дьявол» призывает Тельцов к осторожности и осмотрительности. На пути к поставленной задаче придется проявить сообразительность и стойкость, чтобы не попасться в ловушку и уберечься от ошибок.

Близнецы





Аркан «Дурак» говорит о том, что Близнецы уже не смогут свернуть с выбранного пути. Для того, чтобы проблем и препятствий не было, важно следить за событиями и не допускать халатности по отношению к делам.

По карте «Верховная жрица» Близнецам не стоит вмешиваться в происходящие процессы, если нет полной уверенности. По этому Аркану лучше всего спокойно наблюдать и анализировать, чтобы в нужный момент взять бразды правления в свои руки.

В конце недели по карте «Луна» Близнецам нельзя забывать об ответственности. Аркан указывает на период, когда нельзя спешить с принятием решений, особенно если ситуация кажется двоякой. Умение прислушиваться к внутреннему голосу поможет избежать ошибок.

Рак





Неделя открывается картой «Маг», которая сулит Ракам рост и развитие. Для того, чтобы события развивались в нужном направлении, нужно приложить усилия и не забывать об ответственности, чтобы исключить промахи.

По карте «Императрица» произойдет долгожданная развязка событий и Раки смогут получить награду за свои труды. Также карта указывает на благоприятное развитие событий в вопросе отношений.

Аркан «Иерофант» в обыденном значении указывает на необходимость расставить приоритеты и отказаться от тех дел, которые не столь значимы. Приложив усилия, Раки смогут достичь новых вершин за короткий срок.

Лев





Начало недели будет для Львов не самым простым. Карта «Башня» символизирует глобальные перемены, которые нужно пережить стойко и не пасовать перед временными трудностями. Пыль уляжется, и Львы поймут, что такие события были необходимы.

Аркан «Мир» говорит об удачном завершении процессов, которые описывала первая карта расклада. По этой карте ситуация стабилизируется, и Львы смогут спокойно заниматься намеченными делами.

Аркан «Влюбленные» завершает неделю, призывая Львов определиться с дальнейшими целями. Карта говорит о важности сделать выбор, который будет определять дальнейшее развитие событий.

Дева





«Солнце» в раскладе для Дев — прекрасная карта, символизирующая завершение проблем. По этому Аркану стабилизируется финансовое положение и впереди ждут новые интересные проекты.

Карта «Повешенный» описывает период, когда важно освободиться от сомнений и решиться на активные действия. Совет карты: не торопиться с выводами и тщательно распланировать дела, чтобы времени хватило на все.

В конце недели по карте «Правосудие» Дев ждут результаты приложенных ранее усилий. Тем, кто получит неудовлетворительную награду, стоит задуматься о своих действиях и провести работу над ошибками.

Весы





Аркан «Отшельник» в раскладе указывает на глубокую личность, которой по силам решить любые вопросы. При кажущейся безмятежности в жизни Весов будут происходить глубинные перемены, благодаря которым удастся привлечь в жизнь счастье.

По карте «Верховная жрица» Весам нужно больше внимания уделять анализу ситуации и слушать внутренний голос. Интуиция поможет не ошибиться в неоднозначной ситуации и принять верные решения.

«Сила» в раскладе — карта, указывающая на то, что Весы стали хозяевами положения. Это значит, что можно смело приниматься за новые проекты, но при этом не переоценивать себя, чтобы не оказаться в неловком положении.

Скорпион





Карта «Звезда» открывает неделю, призывая Скорпионов развивать свои таланты и пользоваться ими в полной мере. Аркан говорит о том, что исполнить свою мечту станет проще, а значит, нужно действовать без промедления.

В середине недели по карте «Правосудие» Скорпионам важно быть уверенными в себе и своих действиях. Честность и умение оставаться непредвзятыми уберегут от ошибок, которые в обозримом будущем могут стать значительным препятствием.

Завершает неделю позитивный Аркан «Солнце». По нему Скорпионы смогут получить награду за свою работу, а также открыть перед собой новые перспективы. Работы будет много, но она будет желанной.

Стрелец





«Мир» в раскладе на начало этой недели — отличная карта. По ней Стрельцы смогут обрести гармонию, необходимую как для выстраивания личных отношений, так и для новых побед в деловой среде.

По карте «Императрица» события уже близки к своей развязке, а значит, Стрельцы стоят в шаге от долгожданной победы. В вопросе о личных взаимоотношениях Аркан сообщает добрую новость: счастье не заставит себя ждать.

Аркан «Верховная жрица» призывает Стрельцов оставить спешку и не торопиться с выводами. Спокойное наблюдение и внимание к предчувствиям помогут обрести уверенность и не оступиться.

Козерог





Аркан «Колесо фортуны» внесет долю сумятицы, однако Козерогов не должно пугать такое развитие событий. Неожиданный поворот судьбы покажет, что на самом деле нужно сделать для привлечения в жизнь процветания.

По карте «Иерофант» Козерогам не повредит помощь со стороны мудрого наставника. Это значит, что настала пора перенимать опыт и усваивать знания, которые в будущем помогут решать сложные вопросы.

Карта «Сила» говорит о том, что козероги могут активно развиваться, но при этом отдавать себе отчет. Переутомление или принятие решений в спешке точно не приведут к нужным результатам, а значит, нужно быть практичными и экономными.

Водолей





Аркан «Башня» говорит о том, что вы начале недели Водолеи будут вовлечены в события, которые уже давно ждали своего часа. Стремительное развитие ситуации неизбежно, однако паниковать не стоит: судьба все расставит по местам.

Еще один неожиданный поворот сулит карта «Колесо фортуны». По ней Водолеям предстоит на время замереть, чтобы понять суть происходящего и проанализировать события. Лишь после этого можно приступать к делам и брать управление судьбой в свои руки.

Аркан «Умеренность» завершает неделю, суля Водолеям передышку. По этой карте положение стабилизируется, а значит, можно приступать к планированию или работе над ошибками, если она необходима.

Рыбы





«Правосудие» в раскладе для Рыб — карта, которая призывает отказаться от спешки. По этому Аркану избежать ошибок удастся, если принимать самостоятельные решения и не идти на сделки с совестью.

По карте «Император» Рыб ждет улучшение финансового положения возможность занять главенствующую роль в коллективе. Аркан говорит о важности оставаться непредвзятыми и не перекладывать ответственности.

Карта «Луна» символизирует страхи и опасения, которые на проверку оказываются беспочвенными. Совет Аркана — не позволять эмоциям управлять собой, чтобы не оказаться в тупике.