Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отмечают двойной праздник

Жена юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась редким семейным фото, так как в их семье сегодня сразу два именинника. В семье известного юмориста Евгения Петросяна 13 марта – двойной праздник. Свои дни рождения отмечают жена знаменитости Татьяна Брухунова и его сын Ваган. Малышу исполнилось два года, а его маме – 33. В честь этого события Татьяна Брухунова поделилась в микроблоге теплым семейным снимком. В кадре предстала вся звездная семья. Евгений Петросян сидит на диване в гостиной, рядом с ним его сын Ваган и жена Татьяна Брухунова. Молодая мамочка протягивает сыну торт, украшенный ягодами. На фотографии много солнца и света. Снимок лучится счастьем и жизнеутверждением.Татьяна Брухунова и Евгений Петросян с сыном Ваганом «33 и 2! ❤️», — подписала снимок Татьяна Брухунова. «😍фото какое домашнее, уютное💕💕💕мира и счастья вам🙌😍», «Счастливы вместе.... И очень похожи 👏👏👏», «Какое потрясающе- тёплое фото❤️наполненное нежностью и любовью❤️», «С Днем рождения, Татьяна и Вагаша!!! Ваша семья- люди, которые несут в этот мир добро, любовь и позитив!!! Будьте счастливы!!!❤️❤️❤️», - пришли в восторг подписчики.Ваган Петросян осваивает подаренный электроскутер Кстати, бабушка Вагана подарила малышу стильный детский электроскутер Vespa. Ваган остался в восторге от такого подарка и сразу его опробовал.