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Татьяна Лютаева поделилась своей тайной

Татьяна Лютаева поделилась своей тайной
Актриса Татьяна Лютаева рассказала о сокровенном. Артиска — человек очень смелый. Много раз она меняла свою жизнь. Переезжала из страны в страну, расставалась с мужьями, бесстрашно экспериментировала и в профессии, и в личной жизни. Не так давно она на первый взгляд легко и непринужденно сменила сферу деятельности и стала режиссером. Сейчас Татьяна заканчивает работу над второй своей картиной «Единица Монтовидео». И здесь снова, как и в первой картине, в главной роли — Агния Дитковските. Снимается Агния не часто. «Она от многого отказывается, — объясняет Лютаева. «Предлагают странные роли, мало интересного материала, — говорит актриса. — Ну, она европейская, она другая, нездешняя. Знаете, вот про меня говорили когда-то, что я нездешняя. А она совсем нездешняя. Поскольку я знаю, на что она способна, я ее снимаю». Татьяна собирается снимать дочь и в следующих своих картинах: «Она мой талисман. Я хочу показать даже ей самой, какая она может быть разная».
Татьяна Лютаева Любопытно, что в своей первой картине «Камень, ножницы, бумага» Татьяна была не только режиссером, одним из авторов сценария, но так же сыграла одну из ролей. В фильме кроме Агнии снялся еще младший сын Татьяны – Доминик Раманаускас. Правда, становиться артистом он не хочет. «Мне кажется, мог бы быть очень мощным комедийным артистом. Я это понимаю по тому, как мы дома дурачимся. Конечно, при такой внешности, генетике, при таких прабабушках, прадедушках, бабушках и дедушках, маме и папе у него есть все шансы стать артистом. Но он не хочет. Ему нравится то, чем он занимается. У него много идей. После окончания МГУ он открыл ресторанную сеть небольшую, но сейчас уже оттуда ушел. А теперь он является партнером Lucky Group. Эти сумасшедшие крутые заведения создал со своим другом мой зять Богдан (ресторатор Богдан Панченко – муж Агнии Дитковските – прим.ред.). Доминику нравится быть предпринимателем. Это же тоже творчество».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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