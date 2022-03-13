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Татьяна Навка в шоке от количества хейта в ее адрес

Татьяна Навка в шоке от количества хейта в ее адрес
Фигуристка Татьяна Навка не понимает, почему в адрес ее семьи столько ненависти. Спортсменка столкнулась с хейтом — в ее адрес ежедневно поступают негативные высказывания. Жена пресс-секретаря президента решила не отвечать обидчикам тем же, а вместо этого поделилась своей мудростью. Как известно, у популярности есть обратная сторона медали. Помимо любви поклонников знаменитостей сопровождает и ненависть злопыхателей. С настоящим шквалом хейта столкнулась Татьяна Навка. От возмущения 46-летняя супруга Дмитрия Пескова не смогла промолчать и поделилась наболевшим. «В последнее время я читаю огромное количество не то что хейта, а нереальной ненависти, я бы даже сказала истерии и агонии, в свой адрес, моей семьи. Я хочу сказать этим людям одно, мне искренне их жаль, они ищут виноватых, там где их нет, обвиняют всех подряд и выплескивают негатив в мир. Я вас прощаю и надеюсь, что в ваш разум придет осознание, в сердце покой, а в душу мир», — написала в личном блоге фигуристка.
Татьяна Навка Обидчикам спортсменка не стала отвечать тем же. Она достаточно мудро приняла ситуацию и даже дала такому положению дел свое объяснение. «Ничего в этой жизни не стоит на месте, не находится в статике и абсолютном покое... Всегда что-то меняется, течет в реке времени и только Господь Бог знает куда эта река ведет. Жизнь идет своим чередом, меняется, что-то заканчивается, что-то начинается, совершаются различные зигзаги или непредсказуемые повороты судьбы! Что начертано свыше не знает никто, но вне зависимости от этих обстоятельств, я очень надеюсь, что в наших силах справится и выйти из всего этого людьми, не озлобленными, нервным и отчаявшимися, а мирными, благостными и спокойными!» — заключила звезда.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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