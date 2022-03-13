Технологическая компания Yadro сохраняет инвестиционные планы и модели развития

Вадим Карасев

Генеральный директор Алексей Шелобков сообщил, что технологическая компания Yadro, специализирующаяся на разработке и производстве телекоммуникационного и сетевого оборудования, сохраняет планы по развитию.

"Мы сохраняем наши инвестиционные планы и модели развития", - сказал Шелобков.

По его мнению, сейчас в приоритете сохранение кадров и привлечение новых высококвалифицированных специалистов.

"Мы уверены, что справимся с текущими отраслевыми вызовами. Для этого необходимо независимо и быстро создавать и адаптировать свои продукты к требованиям рынка - что мы и делаем", - подчеркнул Шелобков.

Добавим, что Yadro - российская технологическая компания, которая занимается разработкой и производством вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, а также разработкой микропроцессоров.