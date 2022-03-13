Тина Каделаки высказалась о закрытии популярной сети

Ведущая и журналистка Тина Каделаки рассказала, что она думает о закрытии Instagram. Вечером 13 марта телеведущая и медиаменеджер Тина Каделаки поделилась с поклонниками своими мыслями о жизни после блокировки Instagram в России, которая ожидается в ночь на 14-е число. 46-летняя ИО директора канала ТНТ отметила, что интернет-пользователи станут меньше любоваться фотографиями с женскими прелестями и больше думать.Тина Канделаки «Работать тоже придется больше, возможно за меньшие деньги. Отвлечемся от чужих вечных путешествий и наконец-то останемся с собой, — пишет Канделаки в Telegram. — Первое время будет страшно, но к себе придется привыкнуть, потому что от себя не убежишь». Напомним, пока многие другие звезды улетели за границу на фоне украинских событий, глава ТНТ осталась в Москве. Несмотря на свое грузинское происхождение, Тина выступает против русофобии, охватившей западные страны.