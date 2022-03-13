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Три жизненных ситуации, в которых не стоит гадать на будущее

Три жизненных ситуации, в которых не стоит гадать на будущее

Каждый из нас хотел бы знать о будущем чуть больше. Для этого существуют различные гадания. Оказывается, бывают ситуации, в которых гадать на будущее не рекомендуется. Именно о них и рассказали эксперты в области биоэнергетики.


Существует огромное количество различных гаданий на будущее: на картах, на бобах, по книге, по зеркалу и так далее. Если вы хотите, чтобы гадание было эффективным и точным, не проводите его в те моменты, о которых написано далее.

Плохое настроение

Например, вы устали после работы, либо поссорились с кем-то из близких. В такие минут лучше не думать о будущем и в целом не совершать никаких ритуалов, не проводить гаданий. Канал, который отвечает за связь настоящего с будущим, в такие моменты закрыт, либо посылает искаженные нашим сознанием сигналы. Точность гаданий очень низкая, а некоторых гадания и вовсе могут пустить по ложному следу.

Старайтесь гадать только в те дни и часы, когда вы в хорошем настроении и расположении духа. Это повысить точность гаданий, а также поможет сделать их более эффективными в целом.

Болезнь и усталость


Во время любой болезни наше биополе становится слабым и не готовым к гаданию. Более того, нет соответствующего настроения, о котором было написано выше. Когда биополе ослабевает, точность гаданий снижается. Связь с центром изобилия Вселенной и ее энергетическим началом становится менее существенной.

Во время болезни человек не должен гадать, потому что неточные гадания могут расстроить и вогнать в уныние еще сильнее. Эксперты настоятельно не рекомендуют гадать на будущее после тяжелого рабочего дня, во время сильной усталости.

Серьезный конфликт

Если у вас совсем недавно произошла ссора, лучше отложить гадания до того момента, когда отношения с человеком наладятся. Снизить точность гаданий может любой конфликт, особенно с малознакомым человеком. Дело в том, что вас могут сглазить, наполнить негативной энергией. Это испортит и нарушит вашу связь с высшими вибрациями мироздания. Любое гадание станет не таким точным, каким должно быть.

Какие дни для гаданий подходят лучше всего

Самое лучшее состояние ума и души для гаданий на будущее — спокойствие и оптимизм. Гадайте в воскресенье или любой другой выходной день. Планируйте это заранее, чтобы настраиваться на оптимизм.


Очень хорошо проходят гадания в день рождения, в Новый год, а также в специально отведенное для этого время церковью — святки.

Помните о том, что гадание — это не развлечение, а довольно серьезный ритуал, который не стоит проводить каждый день. Согласно приметам и исследованиям эзотериков, чем реже выгадаете, тем точнее эти гадания становятся.

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По материалам: dailyhoro.ru

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