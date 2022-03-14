Число пользователей Instagram в Европе

Instagram заблокировали в России – крупнейшем рынке соцсети в Европе и пятом в мире. Как выглядел топ европейских стран по числу пользователей Instagram в феврале 2022 года:1. Россия – 64,1 млн или 44,7% от населения (женщины преобладают)2. Турция – 55,7 млн или 65,5% (мужчины)3. Британия – 33,5 млн или 49,2% (женщины)4. Германия – 30,6 млн или 37,2% (поровну)5. Италия – 28,8 млн или 48,6% (женщины)6. Франция – 27,9 млн или 42,1% (женщины)7. Испания – 24,4 млн или 51,7% (женщины)8. Украина – 16,6 млн или 38,2% (женщины)9. Польша – 11,2 млн или 29,7% (женщины)16.Беларусь – 3,9 млн или 41,4% (женщины)