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Число пользователей Instagram в Европе

Число пользователей Instagram в Европе


Instagram заблокировали в России – крупнейшем рынке соцсети в Европе и пятом в мире. Как выглядел топ европейских стран по числу пользователей Instagram в феврале 2022 года:

1. Россия – 64,1 млн или 44,7% от населения (женщины преобладают)
2. Турция – 55,7 млн или 65,5% (мужчины)
3. Британия – 33,5 млн или 49,2% (женщины)
4. Германия – 30,6 млн или 37,2% (поровну)
5. Италия – 28,8 млн или 48,6% (женщины)
6. Франция – 27,9 млн или 42,1% (женщины)
7. Испания – 24,4 млн или 51,7% (женщины)
8. Украина – 16,6 млн или 38,2% (женщины)
9. Польша – 11,2 млн или 29,7% (женщины)
16.Беларусь – 3,9 млн или 41,4% (женщины)
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По материалам: Sivator

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