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Дочь Иосифа Пригожина рассказала о рукоприкладстве своего возлюбленного

Дочь Иосифа Пригожина рассказала о рукоприкладстве своего возлюбленного
Дочь Иосифа Пригожина, Даная рассказала о личной жизни. Девушка вышла замуж за Евгения Ткаченко. Молодожены счастливы, а ведь наследнице знаменитого продюсера еще недавно не везло в любви. Брюнетка встречалась с парнем, который совершенно ее не уважал. Церемония бракосочетания Данаи Пригожиной и Евгения Ткаченко прошла весьма скромно. Из-за напряженной ситуации в мире влюбленные решили отложить масштабное празднование. Не было рядом в столь знаменательный день и звездного отцы — Иосиф Пригожин занимался неотложными делами. Однако наследница не расстраивается, ведь важно то, что она нашла человека с которым по-настоящему счастлива. Даная призналась, что похожа с мужем во всем, а еще влюбленных объединяют общие взгляды на жизнь.
Иосиф Пригожин с дочерью Официальная регистрация отношений — шаг ответственный. Даная уверяет, что пришла к выбору спутница жизни осознанно. «У меня был выбор, как и у любой нормальной девушки. Выбор между: жить всю жизнь с человеком, с которым есть взаимопонимание, уважение и любовь, или с человеком, которого знала 10 лет (была просто привязанность), но зато в любой момент мог поднять руку на меня, изменить, бухать днями и ночами, пропадать. Одним словом — дно», — пояснила 25-летняя наследница. Даная считает: из такого союза надо бесповоротно уходить, что она, собственно, и сделала. Теперь абъюзивные отношения наконец-то в прошлом. Сейчас дочь музыкального продюсера делится подробностями со свадебной регистрации. Евгений сделал предложение любимой в новогоднюю ночь в кругу семьи. Затем у влюбленных началась длительная подготовка. В назначенный день невеста совсем не нервничала, пара немного опоздала в загс, но в целом все прошло хорошо.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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