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Федор Бондарчук заявил, что Кристине Асмус нравиться раздеваться

Федор Бондарчук заявил, что Кристине Асмус нравиться раздеваться
Режиссер Федор Бондарчук высказался о постельных сценах актрисы. Актер в программе «Кино в деталях» в шутку раскритиковал актрису Кристину Асмус за постельные сцены. Он напомнил ей о недавней работе в картине «Люся» с актером Данилой Козловским, где между главными героями не обошлось без откровений. «Мы с Даней прекрасно попробовались. Возвращаясь к теме постельных сцен — у нас там их две», — заявила Кристина Асмус.
Кристина Асмус «Опять? Кристина, признайтесь вы уже нормально. Не водите за нос всех. Вам нравится раздеваться!», сказал Федор Бондарчук. «Нет, нет, нет», — заметила Асмус. «Вам нравится провокация!» — продолжил нагнетать режиссер. «Мне нравится хорошее кино», — заявила Кристина Асмус. Ранее публика активно обсуждала постельную сцену Кристину Асмус в картине «Текст». Там ее партнером был актер Иван Янковский.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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