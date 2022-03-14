Федор Бондарчук заявил, что Кристине Асмус нравиться раздеваться

Режиссер Федор Бондарчук высказался о постельных сценах актрисы. Актер в программе «Кино в деталях» в шутку раскритиковал актрису Кристину Асмус за постельные сцены. Он напомнил ей о недавней работе в картине «Люся» с актером Данилой Козловским, где между главными героями не обошлось без откровений. «Мы с Даней прекрасно попробовались. Возвращаясь к теме постельных сцен — у нас там их две», — заявила Кристина Асмус.Кристина Асмус «Опять? Кристина, признайтесь вы уже нормально. Не водите за нос всех. Вам нравится раздеваться!», сказал Федор Бондарчук. «Нет, нет, нет», — заметила Асмус. «Вам нравится провокация!» — продолжил нагнетать режиссер. «Мне нравится хорошее кино», — заявила Кристина Асмус. Ранее публика активно обсуждала постельную сцену Кристину Асмус в картине «Текст». Там ее партнером был актер Иван Янковский.