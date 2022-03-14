Firefox отказался от поиска "Яндекса"
Сегодня, 21:15 Вадим Карасев
Браузер Mozilla Firefox больше не предлагает своим пользователям применять поисковую систему "Яндекс" – теперь для её появления в интерфейсе нужно изменить настройки вручную. Один из руководителей российской компании Григорий Бакунов рассказал, что иностранная компания приняла такое решение в одностороннем порядке.
Пользователи уточняют, что из браузера пропал также Mail.Ru в качестве поисковой системы. Нововведения появились в версии 98.0.1, однако затем "Яндекс" начал исчезать даже из более старых версий Firefox с отключенными обновлениями.
Так выглядели настройки браузера ранее
Как сообщал Ruposters, ранее "Яндекс.Дзен" ограничил доступ к своему контенту иностранцам.Яндекс Firefox Mozilla браузер
По материалам: uposters.ru