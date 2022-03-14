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Firefox отказался от поиска "Яндекса"

Firefox отказался от поиска "Яндекса"

Браузер Mozilla Firefox больше не предлагает своим пользователям применять поисковую систему "Яндекс" – теперь для её появления в интерфейсе нужно изменить настройки вручную. Один из руководителей российской компании Григорий Бакунов рассказал, что иностранная компания приняла такое решение в одностороннем порядке.

Пользователи уточняют, что из браузера пропал также Mail.Ru в качестве поисковой системы. Нововведения появились в версии 98.0.1, однако затем "Яндекс" начал исчезать даже из более старых версий Firefox с отключенными обновлениями.


Так выглядели настройки браузера ранее

Как сообщал Ruposters, ранее "Яндекс.Дзен" ограничил доступ к своему контенту иностранцам.

Яндекс Firefox Mozilla браузер
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По материалам: uposters.ru

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