Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гарик Харламов поделился мнением об изменах

Гарик Харламов поделился мнением об изменах
Артист Гарик Харламов высказался об изменах.   Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о своем разводе в июне 2020 года. Пара не стала распространяться о причинах своего разрыва, оставив публике гадать. Накануне комик опубликовал неожиданный пост в Telegram, который подписчики растолковали практически однозначно – как признание Гарика в причине расставания с Кристиной.
Гарик Харламов с женой «Если ты изменил и ушел – ты козел и м…к (нехороший человек, — прим автора). А если жена изменила и ушла из семьи, то только потому, что ты козел и м…к. Альтернативы нет», — написал он. «О наболевшем?», «Это про бывшую?», «Кристина оценит», «Снова имущество отсудила?», «Гарик, забудь уже про Асмус, про нее все забыли», — написали люди в комментариях.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Роза Сябитова изобразила Фрекен Бок в ванной своего особняка
Роза Сябитова изобразила Фрекен Бок в ванной своего особняка
Гарик Харламов поделился мнением об изменах
Гарик Харламов поделился мнением об изменах
Слух: Konami откажется от бренда eFootball в пользу Pro Powerful Soccer
Слух: Konami откажется от бренда eFootball в пользу Pro Powerful
Графику в ремейке Dead Space сравнили с оригинальной игрой
Графику в ремейке Dead Space сравнили с оригинальной игрой
Тина Каделаки высказалась о закрытии популярной сети
Тина Каделаки высказалась о закрытии популярной сети
Ксения Алферова публично поздравила маму - красавицу
Ксения Алферова публично поздравила маму - красавицу
Чернышенко: "Биржа импортозамещения" наладит взаимодействие между производителями и заказчиками
Чернышенко: "Биржа импортозамещения" наладит взаимодействие
Ikai выйдет на Xbox одновременно с другими платформами
Ikai выйдет на Xbox одновременно с другими платформами
Elden Ring продолжает лидировать в ТОП-10 Steam и на этой неделе
Elden Ring продолжает лидировать в ТОП-10 Steam и на этой неделе
Певица Слава возмущена поведение звезд
Певица Слава возмущена поведение звезд
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отмечают двойной праздник
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отмечают двойной праздник
Максим Галкин после долгого перерыва обратился к поклонникам
Максим Галкин после долгого перерыва обратился к поклонникам

Топ на сегодня

Таро-прогноз на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Таро-прогноз на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Татьяна Лютаева поделилась своей тайной
Татьяна Лютаева поделилась своей тайной
9-летний Саша Плющенко не потерял ни одного рекламного контракта
9-летний Саша Плющенко не потерял ни одного рекламного контракта
Сын Никаса Сафронова едва не умер во время похудения
Сын Никаса Сафронова едва не умер во время похудения
Максим Матвеев рассказал о Михаиле Боярском
Максим Матвеев рассказал о Михаиле Боярском

Еще по теме

Гарик Харламов живет рядом с бывшей женой
Мимими дня: Кристина Асмус опубликовала видео со своим мужем Гариком Харламовым
Гарик Харламов высказался о рукоблудии
Гарик Харламов устроил вечеринку после объявления о разводе с Кристиной Асмус