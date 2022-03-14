Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 марта 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — известный на весь мир астролог, который каждую неделю дает важные советы всем Знакам Зодиака. Старайтесь следовать простым рекомендациям эксперта, чтобы реже попадать в сложные ситуации.

Эта неделя очень благоприятна, однако, это совсем не значит, что проблем и трудностей на нашем пути не будет вовсе. Да, кому-то повезет не повстречать неурядиц, но большинству людей стоит готовиться к тому, что придется временами действовать решительно, а временами обороняться. Спасибо порталу Woman’s day за то, что поделился важными советами астролога на период с 14 по 20 марта.

Овен

Овны — одни из самых веселых и оптимистичных людей зодиакального круга. Важно помнить ,что смех продлевает жизнь и улучшает энергетику. На этой неделе он будет главным помощником в обретении удачи и позитива, особенно 19 числа — в самый сложный день недели. Оптимизм поможет пережить беспокойный и непроизводительный период в работе. В любви тоже могут начать происходить различные неприятные вещи. Вселенная хочет проверить Овнов на прочность, но эти люди с высокой вероятностью справятся с задачами и вырвут удачу из рук судьбы. Овнам нужно лишь идти вперед и не бояться перемен.

Телец

К сожалению, неделя для Тельцов начнется не самым лучшим образом. Понедельник будет трудным днем, но специальные слова-пароли помогут преодолеть любые трудности на пути. Одиноким Тельцам и тем, кто уже находится в отношениях, стоит в первую очередь перестать мыслить стереотипно. Это поможет Тельцам завести новые знакомства, найти любовь и как следует повеселиться, подняв энергию. В деловой сфере наступает очень благоприятное время для продвижения новых идей, смены работы, открытия бизнеса, крупных покупок, а также других перемен.

Близнецы

У Близнецов самым непростым днем этой яркой недели может стать четверг. В этот день и в целом на неделе людям данного Знака стоит пользоваться почаще талисманами удачи. Павел Глоба отмечает, что Близнецам сейчас точно не стоит начинать ничего нового. Важно разделаться с задачами, которые требуют наискорейшего решения. Так получится освободить время для отдыха, новых дел, а также снизить нервное напряжение. В любовной сфере все спокойно, но поиски второй половинки лучше приостановить. Нужно посвятить это волшебное время себе любимым.

Рак

Ракам будет улыбаться большая удача, причем как в любви, так и в бизнесе и работе. Все будет получаться зачастую с первого раза. Это волшебное время, поскольку ночные светила просто в идеальном положении. Всем Ракам, у которых что-то не получается в жизни, нужно заняться самоанализом, но без самобичевания. Нужно ознакомиться с восемью распространенными причинами невозможности реализации планов. Астролог советует как можно больше времени проводить в окружении близких людей. На работе и в бизнесе можно смело переходить от планирования к наступлению.

Лев

У Львов начинается время погони за счастьем. Павел Глоба считает, что Львов может потянуть к одиночеству, но всем, кто уже состоит в отношениях, лучше не оставлять вторую половинку. Возможно, что Львов захлестнут переживания, но они по большей части окажутся беспочвенными и бесполезными. Нужно сосредоточиться на самом важном и как можно меньше анализировать самих себя. В целом время будет отлично подходить для работы, но звезды хотят, чтобы Львы почаще находили время для релаксации и уделяли внимание семье и близким.

Дева

Не исключено, что звезды и планеты помогут Девам в реализации их планов, а также помогут продвинуться в решении кармических задач. Наиболее вероятным это станет в выходные дни, когда энергетика ночных светил будет самой благоприятной. Если вдруг начнутся споры на работе или в бизнесе, астролог советует отстаивать свою точку зрения, но делать это дипломатично, внимательно выслушивая мнение коллег. В любви могут начать некоторые трудности из-за возросшей ревности второй половинки, но спокойствие и тут придет Девам на помощь. Не нужно остро на всё реагировать.

Весы

Весам на этой неделе стоит уделить внимание своей энергетике и здоровью. Три простых упражнения помогут существенно укрепить и то, и другое. Павел Глоба советует уделить время повседневным делам и не забывать о своих обязанностях. В любви Весов ожидают также некоторые проблемы, ведь вторая половинка может стать крайне придирчивой. Все. Что нужно сделать Весам — это набраться терпения. В веренице проблем важно научиться различать и нечто хорошее. Очень приятной будет эта неделя для одиноких Весов, не скованных никакими обязательствами.

Скорпион

У Скорпионов начинается время, в которое первостепенную важность будет играть не прошлое, а настоящее и будущее. Это идеальное время для гаданий на будущее, а также для решения текущих вопросов. В работе и бизнесе нужно брать на себя ответственность и не бояться проявлять решительность. В любви у Скорпионов наступает момент истины, ведь звезды наделят их особой харизмой и обаянием. Им необходимо собрать все свои силы для того, чтобы сделать решающий рывок вперед. Это будет благоприятное время для знакомств, признаний в чувствах, перевода отношений на новый уровень.

Стрелец

Стрельцам стоит уделить внимание духовному развитию. Приблизиться к пониманию устройства мира и пониманию своих высших целей им помогут девять способов. В любовной сфере Стрельцов ожидает тишь да гладь, поэтому ничто не помешает им делать то, что они хотят. Можно заниматься своим любимым хобби, работой. Наибольший успех ждет Стрельцов, которые заняты в сфере недвижимости и услуг. Павел Глоба советует не забывать также и о домашних делах. Можно заняться чем-нибудь вместе со второй половинкой, детьми.

Козерог

Козерогам нужно обратить внимание на свою энергетику. Повысить ее поможет банальный отдых, релаксация, а также арт-терапия. Творчество — наикратчайший путь к вдохновению. Неделя отлично подходит для налаживания новых деловых контактов, переговоров, собеседований. Благоприятно должны пройти деловые поездки. Смена обстановки пойдет Козерогам на пользу. В любовной сфере астролог советует людям данного Знака расслабиться и позволить событиям течь спокойно и размеренно. Нужно исключить спешку, негатив и побороть желание все контролировать.

Водолей

У Водолеев наступает хороший период для избавления от ментальных барьеров, страхов и неуверенности. Звезды помогут этим людям стать лучше и продуктивнее. Особенно это касается 19 и 20 марта — двух самых благоприятных дней недели. Это отличное время для покупок, крупных финансовых вливаний в бизнес. Также звезды и планеты, находящиеся в гармонии, хотят, чтобы Водолеи делали близким людям подарки и научились сами принимать их от окружающих. Это хорошее время для поисков второй половинки и знакомства с родителями любимого человека.

Рыбы

Самый опасный день недели для Рыб — 16 марта. В эту среду лучше почаще пользоваться заговорами от неприятностей на работе и в делах. Что касается любви, то каждый из дней этой недели станет успешным. Нужно действовать и не ждать инициативы от окружающих. Это поможет Рыбам найти любовь. Если отношения уже начаты ранее, на этой неделе наступит идеальное время для принесения извинений за прошлые обиды. Велика вероятность того, что вторая половинка поймет и простит Рыб. Это благотворно скажется на настроении.