Игры студий Xbox занимают не больше 20% от общей стоимости в Game Pass





Подписка Game Pass включает огромное количество игр — на консолях и на PC. Пользователям Xbox One и Xbox Series X | S доступно немного больше проектов, чем игрокам на PC, на данный момент это соотношение в 449 проектов на приставках против 409 игр на PC. Но оно меняется буквально каждые несколько дней, подписка регулярно пополняется новыми играми.

Портал wegotthiscovered провел подсчет общей стоимости игр в подписке Game Pass на текущий момент. Подобные подсчеты появлялись и ранее, и суммы действительно впечатляющие. Сейчас игры в Game Pass имеют суммарную стоимость:

На Xbox — $10,026На PC — $8,081

Но интереснее в их материале другое, а именно — суммарная стоимость игр в подписке без учета проектов студий Xbox (Xbox Game Studios и Bethesda). По расчетам wegotthiscovered, если исключить игры студий Xbox, суммарно проекты в подписке стоят:

На Xbox — $8,201На PC — $6,644

Отметим, что суммы указаны с учетом включенных игр по EA Play, которая входит в Game Pass Ultimate.