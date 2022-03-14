Ингрид Олеринская сделала себе достойный подарок на юбилей

Звезда сериалов «Лондонград» и «Корабль», актриса Ингрид Олеринская сегодня отмечает сразу два важных события. Сегодня, 14 марта, Ингрид Олеринской исполнилось 30 лет. В этот же день актриса вышла замуж. Новобрачная поделилась первым фото из ЗАГСа, на котором предстала в белоснежном брючном костюме. На снимке Ингрид целует избранника, нежно его приобнимая одной рукой. В другой руке невеста держит свадебный букет. Лицо жениха видно наполовину. Как известно, Олеринская прячет возлюбленного от общественности, и даже в праздничный день она не сделала исключение. К слову, парочка узаконила отношения в Грибоедовском загсе.Ингрид Олеринская с мужем «Что-что, а достойные подарки на день рождения я себе умею делать», — с юмором подписала фото артистка. Олеринская не выставляет личную жизнь напоказ и редко делиться какими-то подробностями о себе. По словам артистки, она не любит откровенничать. «По мне, наверное, не скажешь, но я довольно закрытый человек, я сложно схожусь с людьми, несмотря на мою профессию, где мне приходится очень много общаться. Например, я не веду прямые эфиры, мне тяжело. У меня это отнимает очень много энергии. Когда у меня случаются какие-то порывы, уже через час я понимаю, что мне нечего дать людям, я опустошена. Я отключаюсь и дальше просто молчу. Аналогичная картина после съемочного дня: я сажусь в машину, и мне надо помолчать. Иногда мне надо поплакать, иногда нужно послушать музыку — главное, чтобы никто со мной не разговаривал», — признавалась звезда в интервью ОК!