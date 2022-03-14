Экологи утверждают, что распространение мадагаскарских тараканов в Москве невозможно

Вадим Карасев

Начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров сообщил, что в Москве невозможно возникновение стабильной популяции мадагаскарских шипящих тараканов.

По словам специалиста, насекомые очень требовательны к состоянию окружающей среды и питанию, и российский климат им не подходит.

"Мадагаскарские тараканы очень требовательны к состоянию окружающей среды и питанию. В наших широтах возникновение стабильной популяции невозможно. Скорее всего речь идет об особях, убежавших от своих нерадивых владельцев. Мадагаскарцев уже более 40 лет держат в "культуре", то есть в домашнем разведении как домашних питомцев", - заметил Бурмистров.

Он добавил, что мадагаскарские тараканы не контактируют с другими насекомыми, и поэтому не являются переносчиками инфекций или заболеваний.

Ранее СМИ, ссылаясь на заведующую отделом дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлану Рославцеву, сообщили, что в Москве, появились колонии мадагаскарских шипящих тараканов. Специалист предположила, что они возникли из-за ошибки любителей нетрадиционных домашних животных, державших своих питомцев в неподходящих контейнерах.

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