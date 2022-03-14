Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экологи утверждают, что распространение мадагаскарских тараканов в Москве невозможно

Экологи утверждают, что распространение мадагаскарских тараканов в Москве невозможно

Начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров сообщил, что в Москве невозможно возникновение стабильной популяции мадагаскарских шипящих тараканов. 

По словам специалиста, насекомые очень требовательны к состоянию окружающей среды и питанию, и российский климат им не подходит.


"Мадагаскарские тараканы очень требовательны к состоянию окружающей среды и питанию. В наших широтах возникновение стабильной популяции невозможно. Скорее всего речь идет об особях, убежавших от своих нерадивых владельцев. Мадагаскарцев уже более 40 лет держат в "культуре", то есть в домашнем разведении как домашних питомцев", - заметил Бурмистров.

Он добавил, что мадагаскарские тараканы не контактируют с другими насекомыми, и поэтому не являются переносчиками инфекций или заболеваний. 

Ранее СМИ, ссылаясь на заведующую отделом дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлану Рославцеву, сообщили, что в Москве, появились колонии мадагаскарских шипящих тараканов. Специалист предположила, что они возникли из-за ошибки любителей нетрадиционных домашних животных, державших своих питомцев в неподходящих контейнерах.

Москва эксперты мадагаскарские тараканы
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Экологи утверждают, что распространение мадагаскарских тараканов в Москве невозможно
Экологи утверждают, что распространение мадагаскарских тараканов в
Число пользователей Instagram в Европе
Число пользователей Instagram в Европе
Мария Порошина сменила имидж и похорошела
Мария Порошина сменила имидж и похорошела
Пелагея поделилась редким кадром с мамой и подросшей дочерью
Пелагея поделилась редким кадром с мамой и подросшей дочерью
Победителями Открытых всероссийских соревнований по спортивному ориентированию стали школьники из Краснодарского края
Победителями Открытых всероссийских соревнований по спортивному
RPG с открытым миром Flintlock: The Siege of Dawn добавят в Game Pass в день релиза
RPG с открытым миром Flintlock: The Siege of Dawn добавят в Game Pass
F1 2019 скоро удалят из подписок Game Pass Ultimate и EA Play
F1 2019 скоро удалят из подписок Game Pass Ultimate и EA Play
Firefox отказался от поиска "Яндекса"
Firefox отказался от поиска "Яндекса"
Полчаса геймплея Eiyuden Chronicle: Rising, игра будет в Game Pass в день релиза
Полчаса геймплея Eiyuden Chronicle: Rising, игра будет в Game Pass в
Сравнение графики в Grand Theft Auto V на Xbox Series X и Xbox One
Сравнение графики в Grand Theft Auto V на Xbox Series X и Xbox One
Стас Пьеха высказался о закрытии инстаграм
Стас Пьеха высказался о закрытии инстаграм
Ингрид Олеринская сделала себе достойный подарок на юбилей
Ингрид Олеринская сделала себе достойный подарок на юбилей

Топ на сегодня

Тина Каделаки высказалась о закрытии популярной сети
Тина Каделаки высказалась о закрытии популярной сети
Сын Никаса Сафронова наручниками приковал себя к Макдональдсу
Сын Никаса Сафронова наручниками приковал себя к Макдональдсу
Ксения Алферова публично поздравила маму - красавицу
Ксения Алферова публично поздравила маму - красавицу
Роза Сябитова изобразила Фрекен Бок в ванной своего особняка
Роза Сябитова изобразила Фрекен Бок в ванной своего особняка
Слух: Konami откажется от бренда eFootball в пользу Pro Powerful Soccer
Слух: Konami откажется от бренда eFootball в пользу Pro Powerful

Еще по теме

Корабль под флагом Вануату оштрафовали в водах Грузии за загрязнение среды
Минприроды и "Автодор" договорились сотрудничать по охране окружающей среды
И. о. главы департамента природных ресурсов Курганской области подал заявление об отставке
Сайт «Мосэкомониторинга» заработает во второй половине февраля