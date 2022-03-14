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Юлия Ковальчук поблагодарила мужа - именинника за счастье

Юлия Ковальчук поблагодарила мужа - именинника за счастье
Певица Юлия Ковальчук посвятила публикацию своему мужу Алексею Чумакову, трогательно поздравив его с днем рождения. Экс-солистка группы «Блестящие» и певец Алексей Чумаков вместе уже 14 лет, в 2013 году они официально оформили свои отношения и сыграли свадьбу. В 2017 году у них родилась дочь Амелия. Певица трогательно поздравила мужа с днем рождения, Чумакову исполнился 41 год. Юлия Ковальчук на своей странице в Instagram поздравила мужа с праздником и призналась ему в любви. Певица опубликовала серию нежных снимков и написала трогательный пост.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков «Спасибо, мой любимый муж за то, что ты родился и наполнил мою жизнь счастьем, вдохновением и уверенностью в завтрашнем дне! Спасибо тебе за советы, критику (необходимую, хотя иногда и больную), поддержку и здравомыслие. Спасибо тебе за музыку, которая течет у тебя по венам и учит меня и всех нас чему-то лучшему. Я всегда рядом», - написала Юлия в Instagram. Поклонники оценили поздравление певицы и написали сотни комментариев с добрыми пожеланиями в адрес ее семьи.
«Поздравляю! Счастья вам и вашей семье, берегите себя», «Классные», «Суперские оба! многие лета вашей семье, а мужу — исполнения планов», «Красивейшая гармоничная пара», — отметили поклонники пары. Напомним, недавно артисты отметили очередную годовщину совместной жизни, Ковальчук и Чумакову удалось сохранить чувства и пережить все невзгоды вместе.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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