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К недвижимости Аллы Пугачевой уже присматриваются звезды

К недвижимости Аллы Пугачевой уже присматриваются звезды
Как сообщает пресса замок певицы Аллы Пугачевой уже готовы купить. Пока Алла Пугачева лечится и отдыхает вместе с семьей за пределами России, здесь разворачивается настоящая травля. Уже успел порадоваться ее отъезду священник Андрей Ткачев и получил от артистки ответочку с обещанием скоро встретиться. Но за служителя церкви вступился коллега певицы Юрий Лоза, считающий, что Алла Борисовна стремительно теряет свой авторитет и влияние на аудиторию. А продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин тут же принялся искать нового хозяина покинутому замку артистки, предложив устроить в нем детский приют. Стало известно и о судебных тяжбах Примадонны с соседом по Грязи, который доказывает, что в сельской местности недопустимо строить здания высотой более трех этажей, а у замка их целых шесть.
Алла Пугачева К слову, до сих пор как-то обходили стороной стоимость семейных владений Аллы Борисовны, построенных ее мужем. И наконец специалисты решились назвать цену. Как оказалось, по самым приблизительным прикидкам риэлторов, здание общей площадью 2300 квадратных метров, стоящее на участке в 1 гектар обошелся звездной паре не менее чем в 10 миллионов долларов, сообщает REN.TV. По нынешнему курсу это более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. В замке есть подземный гараж, большой бассейн, семейный театр со сценой и все это в обрамлении шикарной мебели, произведений искусства и прочей антикварной позолоты. К слову, за такую сумму можно запросто приобрести свой собственный остров на Багамах со стоянкой для яхты или еще более вместительный замок XXVIII века в Шотландии, включая затраты на его внутреннюю реконструкцию.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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