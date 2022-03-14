К разработке Everwild привлекли нового старшего игрового дизайнера





Everwild — один из эксклюзивов Xbox, с которым наблюдаются определенные трудности при разработке. Над игрой работает студия Rare, и после анонса о ней нет практически никакой информации, кроме данных об уходе/приходе сотрудников и перезапуске разработки.

Как стало известно, к разработке Everwild студия Rare привлекла нового специалиста — Элизабет Симонс. Об этом она сама сообщила в Twitter, рассказав, что уже работает неделю над игрой на вакансии старшего игрового дизайнера:

Конец первой недели в моей новой роли. И это был удивительный опыт, как я и надеялась. Над чем я работаю? Я разрабатываю Everwild вместе с Rare в качестве старшего игрового дизайнера!.

Напомним, в конце прошлого года руководитель Xbox Game Studios Мэтт Бути прокомментировал разработку Everwild, заявив, что «перезагрузки» разработки игры не было, но у проекта действительно есть некоторые сложности. Инсайдеры же говорят, что в разработке игры полный беспорядок.