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Кармические задачи Дев и пути их решения

Кармические задачи Дев и пути их решения

Карма — это вселенский закон, согласно которому все наши поступки оказывают влияние на текущую и будущие жизни каждого человека. Каждый из нас приходит в этот мир с определенными кармическими задачами. Астрологи рассказали, какие задачи стоят перед Девами.


Чтобы лучше понимать, что такое карма, вам стоит ознакомиться с законами, по которым она работает. Они справедливы для всех нас без исключений. Перед лицом мироздания мы все одинаковы. Единственное, в чем мы различны — это в наших кармических задачах.

Поиски истины

Астрологи считают, что душа Дев очень старая. Эти люди были воинами, жертвами, миротворцами и агрессорами, бедняками и королями. Они готовы к тому, чтобы прожить еще одну жизнь и объединить воедино весь опыт прошлых жизней. Главная кармическая задача Дев — это поиски истины, смысла жизни, постановка правильных целей.

Распространение знаний об истине

Вторая очень важная задача Дев — это распространение знаний о найденном ими смысле жизни. Само собой, не стоит его держать за семью замками. Все важные выводы, сделанные о жизни, а также наблюдения, стоит делать достоянием общественности. Окружающие сами пусть думают о том, как пользоваться полезной информацией, да и пользоваться ли ею вовсе.


Наставничество

Девам суждено быть наставниками. Многие из этих людей становятся наставниками еще в детстве. Кому-то нужно наставить на истинный путь одного человека, а кому-то несколько. Вселенная ни в коем случае не будет ставить перед Девой такую задачу, если человек сам не обрел просветление и не понял смысл жизни.

Умение прощать

Девы — крайне обидчивые люди. Они могут не общаться с тем или иным человеком, если тот им не нравится, но эксперты настоятельно советуют не таить обиды. Сделать это сложно, но многим Девам под силу этому научиться. Главное — слушать свое сердце. С умением прощать придет благодать, счастье и оптимизм.

Умение давать людям возможность ошибаться

Девы очень не любят, когда кто-то страдает. Они от всей души стараются помочь этому человеку, но у них получается сделать это лишь взяв ответственность на себя. Так делать нельзя, потому что человек от этого становится более слабым и бесполезным для самого себя. Астрологи рекомендуют представителям данного Знака помогать людям находить путь самостоятельно, а не вести их за собой под руку.

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По материалам: dailyhoro.ru

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