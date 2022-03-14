Ксения Собчак высказалась о россиянах

Ведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась об обстановке в мире. Телеведущая обеспокоена происходящим в мире и тем, что, возможно, в будущем, ей будет сложнее работать. Ксения Собчак довольно откровенно высказалась по этому поводу. Ксения сожалеет, что в свое время работала практически без отдыха и не жалела себя. «Это были прекрасные годы, и теперь уже точно понятно, что лучшие годы жизни. Я всегда очень верила в Россию — строила бизнес, создавала рабочие места, очень и очень много работала, много зарабатывала. Думая, что потом когда-то отдохну. Это было ошибкой. Сейчас я не знаю, что будет и со мной и с нами всеми даже завтра. Но, как говорится, ничто в этом мире не может закончиться ничем, скоро мы узнаем развязку. И единственное, что мы реально можем сделать — это оставаться людьми. Проявлять милосердие, спасать и помогать тем, кому можешь, не ненавидеть тех, кто шлет тебе проклятия и ненавидит тебя просто за графу в паспорте «родился в России», — поделилась Собчак переживаниями.Ксения Собчак с мужем Подписчики телеведущей поддержали ее, понадеявшись, что тяжелые времена обязательно пройдут, и надо смотреть в будущее с позитивом. «Нам психологи годами твердили: «Выходите из зоны комфорта». Сбылись их предсказания. Выходим»; «Прекрасные слова! Только человек человеку спасение, только добро и сегодняшние мысли сотворить способны наше будущее, которого миллионы вариантов. Верю в людей, верю, что все будет хорошо. Поделюсь своей верой»; «Ксения, спасибо за проделанный труд! До свидания!»; «Ксения, все обязательно будет хорошо! Верю в это! Не вешайте нос, пожалуйста!»; «Очень трогательный и символичный пост. Спасибо Вам за проделанный труд! До свидания!» — отмечают пользователи Сети. Напомним, недавно пошли слухи об эмиграции Ксении, но она поспешила опровергнуть их, подчеркнув, что всего лишь уехала на отдыха с сыном Платоном. Супруг Собчак, режиссер Константин Богомолов, остался в Москве.