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Лайма Вайкуле необычайно помолодела

Лайма Вайкуле необычайно помолодела
Певица Лайма Вайкуле, судя по всему, сделала пластическую операцию, потратив на нее целое состояние. Лайма Вайкуле, кажется, давно открыла для себя секрет вечной молодости. Иначе как объяснить тот факт, что 67-летняя певица выглядит максимум на 40. Однако специалисты не спешат верить чудеса. Не так давно поклонники Лаймы Вайкуле были поражены внешним видом артистки. По мнению публики, певица стала совершенно неузнаваема. У женщины идеально гладкое лицо, а от фигуры - глаз не отвести. Исполнительницу хитов «Вернисаж» и «Скрипач на крыше» узнали только по голосу. Лайма, которой в конце марта исполнится 68 лет, уверяет, что никогда в жизни не ложилась под нож пластического хирурга. Однако  Олег Баниж так не считает.
Лайма Вайкуле Специалист не сомневается, что над лицом звезды эстрады хорошо поработали американские пластические хирурги. Как заявил врач в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ, обращается к ним Вайкуле не в первый раз. «Я знаю, что Лайма оперировалась предпоследний раз в Америке. Думаю, наверное, и в этот раз тоже», - раскрыл секреты звезды эксперт. По его словам, в Америке такая операция стоит бешеных денег: «Соответствует хорошей квартире в центре Москвы». Лайме сделали полный фейслифтинг. «Липосакция зоны подбородка, выполнены круговая подтяжка, поднятие скуловой зоны, блефаропластика. Думаю, что и верхняя, и нижняя, височный лифтинг. У нее изменились глазки, стали чуть-чуть лисьи», - добавил Баниж.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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